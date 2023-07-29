اعتماد 6 تحاليل جديدة بمعمل المبيدات في مركز البحوث الزراعية

جددت الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، اعتمادها للمعمل المركزي للمبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية، للعام السادس على التوالي في 3 أنواع من التحاليل إلى جانب اعتماد 6 تحاليل جديدة والتي يجريها المعمل من خلال المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الأغذية.

السموم الفطرية في الحبوب

وجاء تجديد الاعتماد للعام السادس على التوالي:

1. متبقيات المبيدات في الأغذية

2. السموم الفطرية في الحبوب

3. المبيدات الفطرية في الأغذية

كما تم اعتماد تحاليل جديدة بالمعمل لأول مرة

وهي :1. الافلاتوكسين في منتجات الالبان

2. صبغات السودان في الشطة والبابريكا

3. المواد الحافظة في الاغذية

4. المركبات الاروماتية متعددة الحلقات في الزيوت النباتية

5. الكافيين في القهوة والمشروبات الغازية

6. تقدير نسبه الرطوبه في الاغذية

تفعيل المنظومة الإلكترونية

كما اشادت لجنة الاعتماد بالمنظومة الإلكترونية للمعمل وتصنيفها ضمن أفضل برامج تشغيل المعامل المتواجدة في مصر، حيث تمكن المعمل من خلال تفعيل المنظومة الإلكترونية ومواكبة توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، من تسريع وتيرة العمل داخله بإصدار نتائج وشهادات العينات في وقت قياسي بلغ أقل من 24 ساعة من تاريخ تسلم العينة، وتقليل معدلات الخطأ إلى المعدلات القياسية العالمية، إلى جانب إدخال رمز الكيو أر كود لشهادات النتائج لتأمينها من التلاعب.

ومن جانبه قال الدكتور شكر عبد السلام مدير المعمل المركزي للمبيدات، إن تجديد اعتماد المعمل يعتبر تأكيدا على الجودة الكبيرة لمنظومة العمل داخله وتميزه على المستوى المحلي والأقليمي، مشيرا إلى أن وزير الزراعة السيد القصير يدعم دائما النشاط البحثي داخل مركز البحوث الزراعية ويطالبنا دائما بتحصيل أحدث ما يتوصل إليه العالم فيما يتعلق بخدمة القطاع الزراعي، لدعم خطط الدولة للتوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

تقديم الموارد المحلية لصناعة مستحضرات المبيدات

وأضاف أن الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية يولى اهتماما كبيرا بتطوير إمكانات المعامل بالمركز وجعلها تواكب أحدث المعامل في العالم حتى تتمكن مصر من مواصلة انطلاقتها الكبيرة في المجال الزراعي وفي قطاع الصادرات الزراعية على وجه الخصوص.

ولفت إلى أن المعمل يضم أقسام علمية فريدة من نوعها على المستوى الوطني والإقليمي في مجالات التحليل لمراقبة جودة المبيدات وإجراء البحوث المساعدة في تقديم الموارد المحلية لصناعة مستحضرات المبيدات ودعم صناعتها محليا، إلى جانب إجراء الدراسات والاختبارات الخاصة بفاعلية المبيدات، والعمل أيضا على دراسة مقاومة الآفات للمبيدات، ويضم المعمل أيضا المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات وهو أحداث الكيانات التابعة للمعمل، والتي تؤدي دور هام في نهضة قطاع الصادرات الزراعية.

وأكد أن المعمل المركزي للمبيدات يقوم بدور رائد في مصر بواسطة فريق عمل من الخبراء و العلماء المتميزين في تقدير فاعلية المبيدات ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، فضلا عن الدور الهام الذي يؤديه المركز الوطني لرصد المبيدات التابع للمعمل المركزي والذي يواصل أيضا نشاطه اليومي بشكل طبيعي خلال الإجازات الرسمية ويقدم كافة خدماته لعملاءه على مدار 24 ساعة.

وتابع عبد السلام: «المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والتابع للمعمل المركزي، يخدم آلاف العملاء من المصدرين للحاصلات الزراعية إلى جانب دوره الهام في التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تحليل الواردات الغذائية، بالإضافة إلى المشاركة في منظومة الرصد في المزارع والأسواق طوال العام لصناعة قاعدة بيانات دقيقة أمام صناع القرار في الدولة عن حالة المنتجات الزراعية المطروحة للمستهلك، وأن المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات يتميز بتحليل أكثر من 500 مركب من المبيدات وهو ما يزيد من الطلب على التحاليل الخاصة بالكشف عن متبقيات المبيدات في الحاصلات الزراعية خاصة مع النمو المستمر للطاقة الاستيعابية للعينات داخل المركز».