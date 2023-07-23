رئيس البحوث الزراعية: متابعة برامج تربية الأصناف الجديدة للمحاصيل الصيفية

زار الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية اليوم الأحد، محطة بحوث سدس بمحافظة بني سويف لمتابعة برامج تربية الأصناف الجديدة للمحاصيل الصيفية يرافقه الدكتور أيمن عبدالعال رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية، والدكتور محمد مرعي رئيس المحطة الإقليمية والدكتورة رحاب عبدالرحمن مدير محطة بحوث سدس.

برامج تربية محاصيل الذرة الشامية

وقال «سليمان»، إن الزيارة شملت برامج تربية محاصيل الذرة الشامية وإنتاج أصناف وهجن الذرة الصفراء والفول الصويا وكذلك أصناف القطن ومحاصيل الأعلاف بالإضافة إلى تفقد محطة إعداد تقاوى القمح المعتمدة بمحطة سدس لأصناف سخا 95 وجيزة 171 وبني سويف 5 و7 وبعض أصناف قمح المكرونة.

تفقد برامج الهجن للذرة المتحملة للجفاف

كما تفقد رئيس مركز البحوث تقاوي الفول البلدي الجاري تجهيزها للزراعات المبكرة كما شملت الزيارة تفقد برامج الهجن للذرة المتحملة للجفاف وذلك في إطار جهود الوزارة لإنتاج أصناف من التقاوي والبذور مواكبة للتغيرات المناخية، حضر الزيارة الباحثين بمحطة بحوث سدس وبعض قيادات مركز البحوث الزراعية.