مدير معمل النخيل بـ«البحوث الزراعية»: مصر تنتج 1.8 مليون طن تمور سنويا

قال الدكتور عز الدين العباسي، مدير المعمل المركزي للنخيل بمركز البحوث الزراعية، إن مصر من أولى الدول على مستوى العالم في إنتاج التمور، إذ أنَّها تنتج 1.8 مليون طن تمور سنويًا من 16 مليون نخلة مثمرة، مشيرًا إلى أنَّ مصر تصدر كميات قليلة من التمور تبلغ 60 ألف طن كون معظم الأصناف التي ننتجها من الأنواع السماني والزعلول والحياني وبنت عيشة، هذه الأصناف رطبة وتكون نسبة الرطوبة بها من 30% إلى 40%، وقد تزيد على ذلك، وهذا يؤدي إلى زيادة تلف الثمار.

تصدير التمور في مصر

وأضاف «العباسي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم أمل صالح عبر فضائية «إكسترا نيوز»، «أننا بحاجة إلى مصانع من الخل والكحول والمربى والعصائر لكي نستفيد من الأصناف الرطبة»، مشيرًا إلى أنَّ تصدير مصر للتمور يعتمد على الأصناف النصف جافة خاصة صنفي الصعيدي والسيوي، المنزرعين في الواحات البحرية وسيوة والدخلة والخارجة والوادي الجديد واسوان وقنا والأقصر.

صنف المجدول من التمور

وأكّد أهمية صنف المجدول من التمور، كون قيمته التصديرية عالية للغاية، إذ يتراوح سعر الطن من 5 آلاف إلى 10 آلاف دولار، ومصر بدأت زراعية حوالي مليون و400 ألف نخلة حتى الآن، ونعمل على الوصول إلى كميات كبيرة منه، موضحًا أن تصدير طن واحد من صنف المجدول يعادل 5 أو 7 مرات من الأصناف المصرية، وهذا له عائد اقتصادي كبير للغاية.