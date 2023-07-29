مزمار سيد الحسيني وهدى السنباطي يشعلان أجواء مهرجان العلمين الجديدة (صور)

أشعلت فرقة «مزمار سيد الحسيني»، والفنانة الشعبية هدى السنباطي، أجواء مدينة العلمين الجديدة، بتقديم فقرة استعراضية على مسرح الشارع، وسط حضور عدد كبير من الجماهير.

قدمت الفرقة مجموعة من أبرز الأغنيات الشعبية التراثية، منها «بص على الحلاوة، والبت بيضا، وعلى رمش عيونها، والناس الرايقة»، لتلهب حماس الجمهور ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

أغاني هدى السنباطي

وصعدت الفنانة هدى السنباطي على المسرح، وقدمت مجموعة من المواويل الغنائية منها «متي أشوفك».

يذكر أن مهرجان العلمين، انطلق في 13 يوليو، ويستمر حتى 26 أغطس المقبل، وكانت أولى حفلاته للنجم تامر حسني، بحضور ما يقرب من 12 ألف شخص، حيث قدمه خلاله نخبة من أهم وأشهر أغنياته.