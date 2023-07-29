زوار مهرجان العلمين الجديدة: مصر بتطور وبتتغير.. شكرا للقيادة السياسية

عرض برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، تقريرا تلفزيونيا عن رصد آراء زوار ورواد مدينة العلمين الجديدة حول فعاليات مهرجان العلمين والطفرة الإنشائية بالمدينة.

رايحين لمصر الجديدة

وقال أحد الشباب: «شكرا للقيادة السياسية، لأن احنا رايحين لمصر الجديدة، ومصر بتتغير وبتتطور»، وأضافت سيدة: «مهرجان العلمين حاجة تشرف بلدنا، وفرصة كويسة إن الأولاد يتعرفوا على بلدهم بالصورة دي لما بينزلوا مصر».

على صعيد متصل، أوضح أحمد غنيم، مراسل «الحياة اليوم»، أن مهرجان العلمين الجديدة مستمر لمدة 44 يوما، وشهدت الثلاثة أيام الماضية زخما كبيرا من الفعاليات في المهرجان، ما بين رياضية وترفيهية وفنية.

وأشار إلى أن بطولة «البادل» الدولية انطلقت الخميس الماضي بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من 15 دولة مختلفة في العلمين الجديدة، وأقيمت اليوم المباراة النهائية بالنسبة للرجال والسيدات.

انبهار اللاعبين الأجانب

ولفت «غنيم» إلى أن الأجواء بالعلمين الجديدة في غاية الروعة، والملاعب توجد على البحر مباشرة، واللاعبون الأجانب أبدوا انبهارهم بالفعاليات وبالتنظيم في البطولة.