استقرار سعر صرف الدولار في البنوك بنهاية التعاملات اليوم السبت

سجلت أسعار صرف الدولار اليوم السبت 29-7- 2023، استقراراً ملحوظآ أمام الجنية المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقاً لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها علي الانترنت.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم استقراراً أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 30.84 جنيه للشراء، و سجل 30.96 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء ، وسجل 30.85 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم في بنك (CIB)

في البنك التجاري الدولي (CIB)، سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعا لبنك cib

سعر الدولار اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و سجل 30.95 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم في مصرف ابوظبي الاسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنية للشراء، وسجل 30.95 جنية للبيع تبعا لمصرف ابوظبي الإسلامي.