أسعار الدولار اليوم السبت 29-7-2023.. استقرار ملحوظ

سجلت أسعار الدولار اليوم السبت 29-7-2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، على خلفية إيقاف التداولات بسبب العطلة الرسمية الأسبوعية للبنوك. وترصد «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، حسب ما أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية يوم الخميس خلال نهاية التداولات الأسبوعية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- سعر الدولار في البنك المركزي للبيع 30.96 جنيه.

- سعر الدولار للشراء 30.84 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- سعر الدولار للبيع 30.85 جنيه.

- سعر الدولار للشراء 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

- سعر الدولار للبيع 30.85 جنيه.

- سعر الدولار للشراء 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- سعر الدولار للبيع 30.95 جنيه.

- سعر الدولار للشراء 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

- سعر الدولار للبيع 30.95 جنيه.

وكان سعر الدولار للشراء 30.90 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار للشراء 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار للشراء 30.95 جنيه.

وسجل أقل سعر للدولار في بنك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية، حيث سجل سعر الشراء 30.75 جنيه، وجاء الأعلى سعرا سجل نحو 30.90 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما تراوح سعر البيع بين 30.85 جنيه إلى 30.96 جنيه.