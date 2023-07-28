رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أسعار الدولار اليوم في البنوك.. اعرف الأعلى والأقل

كتب:

مارينا رؤوف
08:55 ص | الجمعة 28 يوليو 2023
الدولار

الدولار

حققت أسعار الدولار، اليوم الجمعة 28-7-2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، وترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، حسب ما أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية أمس خلال نهاية التداولات الأسبوعية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي للبيع: 30.96 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30.84 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار للبيع: 30:85 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30:75 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار للبيع: 30:85 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30:75 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار للبيع: 30:95 جنيه.

وسجل سعر الدولار للشراء: 30:85 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

جاء سعر الدولار للبيع: 30:95 جنيه.

وكان سعر الدولار للشراء: 30:90 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار للبيع: 30:95 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30:85 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار للبيع: 30:95 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30:95 جنيه.

وسجل أقل سعر للشراء 30.75 جنيه في بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية، والأعلى سعرا سجل نحو 30.90 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما تراوح سعر البيع بين 30.85 جنيه إلى 30.96 جنيه.

 

اقرأ المزيد:

سعر الدولار اليوم الخميس في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الخميس 27-7-2023 في البنوك المصرية.. استقرار ملحوظ

سعر الدولار اليوم الخميس 27-7-2023 في البنوك المصرية

سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم.. هدوء ملحوظ

أستاذ تمويل: روسيا تسعى لإزاحة الدولار من التعاملات التجارية بالقارة الأفريقية

أسعار العملات اليوم في مصر.. استقرار الدولار واليورو
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.