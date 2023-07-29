صحة مطروح: فرش وتجهيز القسم الداخلي بمستشفى التوليد استعدادا لافتتاحه

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن فرش وتجهيز القسم الداخلي بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية التخصصي بمدينة مرسى مطروح، بعد رفع كفاءته وتطويره الذي يعمل بطاقة استيعابية 22 سرير داخلي استعدادا لافتتاحه خلال الأيام المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بضرورة المتابعة الدورية للمستشفيات للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة ومتابعة أعمال التطوير ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

1.8 مليون جنيه تطوير مستشفى التوليد في مطروح

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن أعمال تطوير القسم الداخلي بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية جري تنفيذها بتكلفة إجمالية بلغت مليون وثمانمائة ألف جنيه، حيث تمت معالجة تسريب المياه الموجودة على قسم العمليات بتكسير الأرضيات وتغيير مسار غرف الصرف وتركيب رخام للأرضيات، كما جرى معالجة وصيانة أبواب الغرف وأبواب قسم العمليات وتركيب ستائر وفواصل بالغرف بين أسرة المرضى حفاظاً على خصوصية المريض وصيانة وتشغيل التكييف المركزي بالمستشفى ومراجعة لوحات ووصلات الكهرباء ومصابيح الإضاءة ليطابق معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية.

لجنة لمتابعة أعمال تطوير مستشفى التوليد

كما قرر وكيل صحة مطروح بتشكيل لجنة من إدارات التموين الطبي والطب العلاجي والإدارة الهندسية والمخازن والتفتيش المالي والإداري لمتابعة أعمال التطوير والفرش وإعداد تقرير مفصل والعرض عليه.

رفع مستوى الخدمات الطبية في مطروح

وأكد وكيل صحة مطروح ببيان أنه وجميع العاملين بالقطاع الصحي لم ولن يدخروا أي جهد فى سبيل تقديم الخدمات الطبية ورفع مستوياتها من أجل أهالي وزائري محافظة مطروح.