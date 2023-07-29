تنطلق غدا الأحد، تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة المنوفية الأزهرية، وفق ما أعلنه الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف بفتح باب التظلمات رسميا، وتستمر لمدة شهر، علي أن يقوم الطلاب بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للأزهر والتي سيظهر فيه موقع التظلمات مع بداية تنفيذ تسجيل الطعون.

تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة المنوفية

ويمكن للطلاب تسجيل تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة المنوفية الأزهرية، علي أن تكون كل رسوم كل مادة بقيمة 100 جنيه، وفق ما أكده الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 إذ تستمر تقديم التظلمات لمدة شهر.

رابط تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة المنوفية الأزهرية

وأوضح، أن نتيجة تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة المنوفية الأزهرية وباقي المحافظات، سوف تظهر خلال 15 يوما على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية عبر الرابط التالي، من هنا.

خطوات عمل تظلمات الثانوية الأزهرية 2023

وعن خطوات عمل تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة المنوفية الأزهرية، يقوم الطالب بإتباع الإجراءات التالية:

1- فتح موقع الأزهر الشريف

2- اختيار تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية.

3- إضافة رقم الجلوس والبيانات المطلوبة من الطالب.

4- البدء في عمل التظلم في المادة التي يحددها الطالب.