محافظ البنك المركزي يكرم كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية

كرّم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، على هامش مؤتمر «Seamless Africa»، لحصول مجموعة من طلاب الكلية على المركز الرابع في مسابقة «FinYology»، والتي ينظمها البنك المركزي المصري في مجال التطبيقات الواعدة في مجال ريادة الأعمال في مشروعات التكنولوجيا المالية الخاصة بنشر تطبيقات التحول المالي الرقمي، وتسلم شهادة التكريم الدكتور أسامة عبد الرؤوف المشرف على المشروع وعميد الكلية.

جامعة حكومية وحيدة بين أفضل 10 مشروعات

يذكر أن جامعة المنوفية، برئاسة الدكتور أحمد القاصد هي الجامعة الحكومية الوحيدة، التي تأهلت ضمن أفضل عشر مشروعات تم تقديمها في المسابقة وكلية الذكاء الاصطناعي هي الكلية الوحيدة المتقدمة بمشروعات لطلاب من المستوى الأول والثاني بالكلية، في حين أن الكليات الأخرى تقدمت بمشروعات تخرج طلابية، حيث تأهل طلاب الكلية بعد اجتياز ثلاث تصفيات أهلتهم للمستوى الأعلى.

تفوق طلاب وطالبات كلية الذكاء الاصطناعي

وحصل طلاب المشروع الفائزين من كلية الذكاء الاصطناعي على تدريب في البنك المركزي المصري والمعهد المصرفي بغرض التوظيف عند التخرج، إضافة إلى تبني مشروعهم لتحويله الى تطبيق ذو عائد استثماري، والطلاب هم محمود فوزي صالح فايد المستوى الثاني قسم الأمن السيبراني، ومحمد محمود حامد البسيوني المستوى الثاني قسم النظم الذكية، ورحمة محمد محمد محمود المستوى الأول قسم ذكاء الآلة، وندى مدحت جلال يوسف المستوى الثاني قسم الأمن السيبراني، وفرح محمد علي أبوالعزم المستوى الثاني قسم الأمن السيبراني، وهبة عاطف محمد طولان المستوى الثاني قسم النظم الذكية.

وأعرب الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، عن سعادته بهذا الإنجاز موجها التهنئة للطلاب تحت إشراف الدكتور أسامه عبد الرؤوف عميد الكلية، موجها إلى أهمية تشجيع الطلاب للاشتراك في مسابقات العام القادم وتكوين مجموعات والتواصل لعقد جلسات عصف ذهني لاختيار أفكار جديدة للمشروعات.