فتح باب التقديم يدويا لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات في المنوفية 

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، فتح التقديم يدويا لأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من التقديم لأبنائهم بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات، من خلال تسليم الوثائق إلى المديرية مع تقديم عذر مقبول على أن يكون آخر موعد هو منتصف شهر أغسطس.

فتح التقديم يدويا للتقديم في رياض الأطفال بالمنوفية

ونشرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عبر صفحتها الرسمية، خطاب موجه من وزير التربية والتعليم إلى المديريات بشأن التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات، حيث جاء فيه، «في إطار حرص الوزارة على تذليل العقبات لأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من تسجيل أبنائهم بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات على الموقع الإلكتروني الخاص بذلك، فقد تقرر السماح لهم بالتقدم ورقيا، وإتاحة الفرصة لهم، بعد تقديم ولي الأمر لعذر مقبول».

آخر موعد للتقديم في رياض الأطفال يدويا بالمحافظات

واستكمل الخطاب: « يمكن التقديم من خلال مديريات التربية والتعليم التابعين لها، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 27 يوليو، حتى الثلاثاء الموافق 15 أغسطس، على أن تقوم الجهات المعنية بتنفيذ ما ورد بهذا الكتاب الدوري».