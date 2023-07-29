أماكن القوافل الطبية المجانية في المنوفية خلال أسبوع.. تخصصات مختلفة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، تنظيم عدد من القوافل الطبية خلال الأسبوع الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»، في إطار القوافل العلاجية المجانية للوصول إلى جميع قرى المحافظة على مدار العام.

خريطة القوافل الطبية بمحافظة المنوفية في أسبوع

وحددت مديرية الصحة بالمنوفية، في بيان لها، تنظيم قافلة طبية مجانية يوم الاثنين، الموافق 31 يوليو الجاري، بقرية بهناي التابعة لمركز الباجور، وتشمل كل التخصصات الطبية المختلفة ولمدة يوم واحد، على أن يتم صرف الأدوية وإجراء الأشعة وعمل التحاليل بالمجان.

قافلة طبية مجانية في كفر نقرة بمركز بركة السبع

كما حددت مديرية الصحة بالمنوفية، قافلة طبية مجانية في قرية كفر نقرة التابعة لمركز بركة السبع في يوم الثلاثاء، الموافق الأول من أغسطس المقبل وتستمر لمدة يوم، وتسمل أيضا التخصصات الطبية المختلفة، ويتاح فيها كافة الخدمات المجانية المقدمة في القوافل العلاجية بمحافظة المنوفية.

وتشهد محافظة المنوفية، اليوم السبت، تنظيم قافلة طبية مجانية في قرية كفر الشرفا الغربي بمركز تلا، وتستمر حتي مساء غدا الأحد، وتهدف للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في القرية والقري المجاورة علي مستوي مركز تلا.