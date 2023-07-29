غياب خالد الصاوي عن افتتاح المهرجان القومي للمسرح.. كان مقررا تكريمه

غاب الفنان خالد الصاوي، عن حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري، مساء اليوم، بدار الأوبرا المصرية، رغم إنه كان مقررا حصوله على درع تكريم بالحفل عن مشواره الفني والمسرحي.

وقالت الفنانة نيرمين الفقي، خلال كلمتها في حفل الافتتاح، إنه كان من المقرر حضور خالد الصاوي، لكن غيابه جاء لظروف خارجة عن إرادته، ومن المفترض أن يتسلم جائزته إدارة المهرجان.

تفاصيل المهرجان القومي للمسرح

يشهد حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، مساء اليوم السبت، تكريم نحو 10 من أبرز نجوم المسرح، أبرزها التمثيل، خصوصًا وأن الدورة الحالية موجهة للممثل المسرحي، ومن المكرمين صلاح عبدالله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد محمود، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، سامي عبدالحليم.

كما شهد حفل الافتتاح، مساء اليوم، تكريم مصممة الديكور نهى برادة، والكاتب الكبير محمد السيد عيد، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن وأساتذة المسرح على مستوى التمثيل والكتابة والإخراج والتصوير والإضاءة والديكور.