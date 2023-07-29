نجوم الفن يلتفون حول صلاح عبد الله في افتتاح المهرجان القومي للمسرح

وصل قبل قليل كل من عمرو محمود ياسين، وزوجته آيات أباظة، ودنيا عبدالعزيز، ونيرمين الفقي، ومحسن منصور، ومنال سلامة، وزوجها المخرج عادل أديب، وصلاح عبدالله، حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المقام الآن في دار الأوبرا المصرية.

التفاف النجوم حول صلاح عبد الله

والتف عدد من النجوم حول صلاح عبد الله، لتهنئته بالتكريم بمجرد وصوله حفل الافتتاح، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

وتحتفي الدورة الـ16 لمهرجان المسرح، التي يترأسها الفنان محمد رياض، بالنجوم الذين ساهموا في حركة المسرح المصري، ويتم تكريمهم مساء اليوم، من خلال عقد ندوات ولقاءات للحديث عن مشوارهم الفني على مدار أيام المهرجان الذي يستمر حتى يوم 14 أغسطس.

وتقوم قناة الحياة بنقل فعاليات حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري، حصريًا على شاشتها مساء اليوم، ويقوم بتقديم الحفل المذيعة ريهام إبراهيم، كما يشهد تقديم عرضًا استعراضيًا باسم روحنا المسرح، يشارك فيه ميدو عادل وزهرة رامي.