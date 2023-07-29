محمد محمود عن تكريمه في المهرجان القومي للمسرح: شرف لأي فنان

عبر الفنان محمد محمود، عن سعادته بحصوله على تكريم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشر، مؤكدا أنه تكريم مميز لمشواره المسرحي الذي بدأه قبل نحو 40 عاما.

وأشار محمد محمود، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه عندما تلقى خبر تكريمه، شعر أن هناك من يقدر عطاءه للمسرح سواء على المستوى الفني أو الإداري لا سيما وأنه تولى إدارة ثلاثة مسارح مهمة منها الحديث والطليعة والكوميدي.

وأكد أن حصوله على التكريم في دورة تحمل اسم الزعيم عادل إمام، يعد شرفا عظيما لأي فنان.

تفاصيل المهرجان القومي للمسرح

وتحمل الدورة السادسة عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، التى انطلقت مساء اليوم، اسم الزعيم عادل إمام، للاحتفاء بمشواره الفني والذي بدأه من خلال خشبة المسرح في ستينيات القرن الماضي، واستمر عطاءه الفني على مدار 60 عامًا.