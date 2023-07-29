تصفيق حار لاسم عادل إمام في افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

شهد حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته السادسة عشرة، الذي انطلق مساء اليوم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تصفيقا حارا للزعيم عادل إمام، بمحرد ذكر اسمه خلال إلقاء محمد رياض، رئيس المهرجان، كلمته، التي ذكر خلالها اسم الزعيم.

وقال محمد رياض، خلال كلمته، إنه شرف عظيم أن تحمل هذه الدورة اسم عادل إمام، باعتباره ابن المسرح.

كما ضجت القاعة بالتصفيق، فور توجيه محمد رياض، رسالة شكر إلى نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، ومع ارتفاع حدة التصفيق وقف زكي تاركا مقعده ليرحب بالحضور.

المهرجان القومي للمسرح يحمل اسم عادل إمام

وتحمل الدورة السادسة عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، اسم الزعيم عادل إمام، للاحتفاء بمشواره الفني، الذي بدأه من على خشبة المسرح في ستينيات القرن الماضي، واستمر عطاؤه الفني على مدار 60 عامًا.

وتحتفي الدورة الـ16 لمهرجان المسرح، التي يترأسها الفنان محمد رياض، بالنجوم الذين ساهموا في حركة المسرح المصري، ويتم تكريمهم مساء اليوم، من خلال عقد ندوات ولقاءات للحديث عن مشوارهم الفني على مدار أيام المهرجان الذي يستمر حتى يوم 14 أغسطس.