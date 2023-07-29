كيف تختار الكلية المناسبة لقدراتك وإمكانياتك وهواياتك؟

يعد اختيار الجامعة المناسبة بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة من أصعب المراحل التي يمر بها الطلاب باعتبارها أمرا مصيريا في حياتهم المهنية على حد اعتقادهم، لذلك يخشى الكثير من الناس من اتخاذ القرار الخاطئ وعدم مناسبة الكلية لقدراته وميوله وأهدافه لذلك تستعرض «الوطن» في هذا التقرير، طريقة اختيار الكلية المناسبة.

اختيار الكلية لسوق العمل

وفي هذا الإطار، يقول الدكتور سيد مصيلحي، مدير رعاية شباب كلية دار علوم، مدرب دولي معتمد في التنمية البشرية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن الجامعة هي الخطوة الأولى في حياة الإنسان وليس بالضروري أن يكون مصيره المهني مرتبطا بها بهذه الكلية، خصوصاً في العصر الحالي الذي يعتمد بشكل كبير على المهارات والخبرة ولا يمثل المؤهل الوظيفي أي عقبة في حياة الإنسان لعمل أو في تعلم ما يحب لذلك يجب نشر الوعي بأهمية اختيار الكلية المطلوبة في سوق العمل وليست التي يسميها البعض بكلية القمة عقب نتيجة الثانوية العامة 2023.

لا توجد كليات قمة

لا يوجد ما يسمى بكليات القمة وكليات القاع فجميع الكليات هي كليات مرموقة إذ يمكن لأي شخص صاحب الإرادة والعزيمة الجادة أن ينجح في الكلية ويصبح شخصاً مرموقاً وله منصب قيادي مثل كلية الحقوق التي تخرج فئة مرموقة كالمستشارين ووكلاء النيابة وغيرهم وكلية الحاسبات والمعبومات التي تعتبر واحدة من أهم الكليات التي تؤهل الشباب لسوق العمل والاحتياجات المطلوبة في تقدم الدولة.

تغيير الفكر السائد

وأوضح أننا نعيش حالياً في تطور تكنولوجي كبير وتقدم علمي هائل يحتاج إلى شباب واعٍ يستطيع استخدام التكنولوجيا بشكل جيد فلم يصبح الفكر السائد قديماً بوظيفة المهندس أو الطبيب بأنهما محور الكون وفيما عدا ذلك تعتبر وظائف غير مرموقة فيستخدم الآن الطبيب والمهندس الآلات التي تعتمد على البرمجة والتكنولوجيا، لذلك الكليات التي تعتمد على التطور التكنولوجي من المهم أن يلتحق بها الطلاب عقب معرفة نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.

مساندة الأهل للأبناء

وأكد «مصيلحي» أنه يجب على الأهل عقب معرفة نتيجة الثانوية العامة أن يساندوا أبناءهم ويدعموهم نفسياً في حالة عدم الحصول على المجموع المرغوب أو ضياع حلم الالتحاق بأي كلية من الكليات وأن يغيروا من مفهومهم عن كليات القمة ليساعدوهم في تخطي هذه المرحلة الصعبة التي تؤثر على كثير من الطلاب.