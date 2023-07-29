اندلاع حريق بمصنع بلاستيك في السلام.. والحماية المدنية تحاول إخماده

اندلع حريق داخل في مصنع بلاستيك بشارع الترولي بمنطقة السلام وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ للسيطرة على الحريق قبل امتداده.

نشوب حريق داخل مصنع في السلام

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع في السلام وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء إلى المكان، وتبين بالفحص الأولي نشوب الحريق داخل المبنى والتهمت النيران الطابق الأرضي ويجرى رجال الحماية محاولاتهم للسيطرة على النيران.

جرى تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.