السيطرة على حريق نشب في مخزن أخشاب بدار السلام.. والدفع بـ5 سيارات إطفاء

تمكّنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق هائل نشب في مخزن أخشاب بمنطقة دار السلام، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا بنشوب حريق في عزبة خير الله بدائرة قسم شرطة دار السلام، وتمّ الدفع بـ5 سيارات إطفاء بقيادة اللواء انتصار منصور مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، وتبين نشوب حريق في مخزن للأخشاب على مساحة 100 متر، وفرض كردون أمني حول المخزن خشيه امتداد النيران إلى المحلات المجاورة.

السيطرة على الحريق

وتمكّنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتمّ إجراء عمليات التبريد خشيه تجدد النيران مرة أخرى، ولم يسفر الحريق عن خسائر في بشرية، وتمّ إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحريق.