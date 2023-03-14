السيطرة على حريق داخل شقة في السلام دون خسائر.. «ماس كهربائي»

تمكن رجال قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة السلام في القاهرة، دون وجود خسائر بشرية أو إصابات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية في مساكن المحافظة

كانت البداية عندما تلقت الحماية المدنية بمدرية أمن القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية في مساكن المحافظة بمدينة السلام.

وعلي الفور انتقلت الحماية المدنية، لمكان البلاغ، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وتمكنت من إخماد النيران قبل وصولها لمساكن الجيران، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وبمواجهة مالك العقار تبين عدم وجود شبهة جنائية، وأن سبب الحريق هو ماس كهربائي.