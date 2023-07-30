15 إجراء حكوميا لترشيد استهلاك الكهرباء.. تنسيق مواعيد تخفيف الأحمال

أصدرت وزارة التنمية المحلية، حزمة من الضوابط والإجراءات المتعلقة بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء والعمل على وضع جدول قطع الكهرباء بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة ووزارة الكهرباء تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء فى هذا الشأن، لمواجهة الأزمة الراهنة فى ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية وما يصاحب ذلك من ضغط على شبكات الكهرباء والطاقة.

ومن الإجراءات التي أقرتها الوزارة بشكل رسمي على المحافظات ما يلي:

- متابعة مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم والمقاهى والورش

- التشديد على خفض إضاءة واجهات المحلات وقاعات الأفراح لترشيد الاستهلاك

- خفض إنارة مباني الأحياء ودواوين المحافظات والمديريات وغلق الكهرباء بعد مواعيد العمل

- العمل على فصل إنارة الإعلانات المضيئة بالطرق الرئيسية والفرعية والكبارى والمحاور وأعلى العقارات حسب مواعيد محددة.

- التنسيق بين الأحياء بالمحافظات وشركات الكهرباء بالمحافظات بشأن مواعيد تخفيف الأحمال بحيث تكون هناك مواعيد محددة ومعلن عنها مسبقا.

مواعيد فصل التيار

- الالتزام بجدول فصل التيار والإعلان عنه فى المحافظات والوحدات المحلية

- التأكيد على تشغيل أجهزة التكييف أقل من 25 درجة داخل مبان الحكومة

- إحلال اللمبات الموفرة الليد فى أعمدة الإنارة بالشوارع لخفض الاستهلاك

عدادات مسبقة الدفع

- العمل على استبدال العدادات التقليدية بالعدادات مسبقة الدفع بالمبانى .

- عدم قطع الكهرباء عن المستشفيات والجهات الحيوية من أجل سلامة وصحة المواطنين

عدم قطع التيار داخل الأندية الاجتماعية

- مطالبة الاستادات وملاعب وصالات والنوادى بـ ترشيد الاستهلاك

- تنظيم عمل الموظفين في المصالح الحكومية من المنزل بنظام اون لاين يوم الأحد من كل أسبوع خلال أغسطس

- غلق الكهرباء بعد الانتهاء من الصلاة داخل دور العبادة المختلفة

- ضبط تكييفات المولات التجارية على 25 درجة

- منع الإنارة فى افتتاح المحلات والأنشطة التجارية