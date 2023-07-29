«التنمية المحلية»: نتابع تطبيق مواعيد الإغلاق.. ونتصدى بحزم لمخالفات البناء

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة الميدانية لحملة «100 يوم صحة»، ومبادرة «حياة كريمة»، والموجة 21 لإزالة التعديات، إذ تتابع الوزارة جهود المحافظات في تنفيذ تلك المبادرات.

استرداد أملاك الدولة

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّ الوزارة تعمل في كل الملفات بشكل متوازن من أجل تقديم خدمة جيدة للمواطنين، كما يتمّ متابعة عدد من الملفات ومنها حملة استرداد أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية، واتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين مع الحفاظ على الأرض المستردة ودراسة استغلالها الاستغلال الأمثل في تقديم خدمات للمواطنين، كما يتمّ متابعة تطبيق مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش وفق المواعيد الصيفية لعمل المحال، وأيضًا التصدي لكل مخالفات البناء ورصدها وإزالة المخالفات في المهد.

الخطة الاستثمارية

وأضاف «قاسم» لـ« الوطن»، أنَّ الوزارة تتابع الخطة الاستثمارية بالمحافظات ومنها رصف ورفع كفاءة الطرق وخدمات الإنارة والمرافق وغيرها من الخدمات، وأيضًا يتمّ العمل على إقامة مجمعات خدمية لخدمة أهالي القرى ضمن مبادرة حياة كريمة التي تعمل على تحسين معيشة المواطنين في القرى وتوابعها، إذ يتمّ تنفيذ مشروعات تعليمية ومرافق وخدمات ثقافية وصحية وبيئية من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير على المواطن، كما يتمّ متابعة مبادرة «100 يوم صحة» من أجل تقديم خدمات صحية مجانية للمواطنين بكل مكان في ظل الجمهورية الجديدة.

منظومة المخلفات

وفي إطار الحفاظ على البيئة والارتقاء بمنظومة النظافة، أشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى استمرار العمل بمنظومة المخلفات الصلبة بكل المحافظات بالتعاون مع الجهات المختصة والهدف الحصول على نيل رضا المواطنين واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين بالأحياء والمدن، وإزالة التراكمات أولا بأول والقضاء على أي شكاوى أو سلبيات ترد من المواطنين بالأحياء والمدن .