يرغب الكثير من طلاب الثانوية الأزهرية معرفة موعد ورسوم تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة القاهرة الأزهرية، خاصة بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية والأوائل يوم الخميس الماضي 27 يوليو، وإتاحة النتيجة أمام الطلاب علي موقع بوابة الأزهر الشريف.

تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة القاهرة الأزهرية

وأعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، خلال الموتمر الصحفي يوم الخميس الماضي 27 يوليو عن نتيجة الثانوية الأزهرية والأوائل، وموعد فتح باب تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة القاهرة الأزهرية، والتي تبدأ الأحد المقبل 30 يوليو.

رسوم تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة القاهرة الأزهرية

وحدد الضويني رسوم تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة القاهرة الأزهرية وهي 100 جنيه لكل مادة يرغب الطالب بالتقدم في عمل تظلم بها من المواد الدراسية الخاصة بالثانوية الأزهرية.

وأشار الضويني إلى أنه يجري عمل تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة القاهرة الأزهرية لمدة شهر منذ بداية فتحها الأحد 30 يوليو، أمام طلاب الثانوية الأزهرية بالقاهرة، ويجري الإعلان عن نتيجة التظلم بعد 15 يوما.