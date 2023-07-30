موعد إعلان المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة في الوادي الجديد

يترقب المئات من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية موعد إعلان المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة بالوادي الجديد للعام الدراسي 2022 - 2023، والذين يسجلون رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم، وفقًا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد.

موعد إعلان المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية بالوادي الجديد

ويهتم طلاب المرحلة الإعدادية وأولياء أمورهم، بموعد إعلان المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة محافظة الوادي الجديد، وخصوصا الطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل الرغبات ضمن المرحلة الأولى نظرًا لأنّ مجموعهم أقل من الحد الأدنى لمجموع تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الالتحاق بالصف الأول الثانوي العام.

ويمكن للطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوي العام والثانوي الفني التقديم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من هنـــــا.

موعد بدء المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة

وقال المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إنّ تنسيق المرحلة الثانية سيبدأ بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الصف الأول والثانوي، مؤكدًا أنه يمكن إعلان تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، خلال الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.