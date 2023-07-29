خلال النصف الأول من شهر أغسطس المقبل، سيكون موعد إعلان المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة محافظة المنيا، حيث تنتهي امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية يوم الإثنين المقبل 31 يوليو الجاري، عقب ذلك تبدأ أعمال التصحيح وتقدير ورصد الدرجات بالكنترول، ثم يتم إعلان نتيجة الدور الثاني، طبقا لذلك سيتم تحديد موعد إعلان المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة محافظة المنيا.

موعد إعلان المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة محافظة المنيا

وقال مسؤول بمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن موعد إعلان المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة محافظة المنيا سيكون خلال النصف الأول من شهر أغسطس المقبل بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية، ويشمل التنسيق مدارس الثانوية العامة بمختلف المراكز، والثانوية الخدمات، والثانوية العامة الخاصة.

موعد إعلان المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة محافظة المنيا

وأوضح مسؤول التعليم أن موعد إعلان المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة محافظة المنيا أنه يتم تحديده بعد النتائج المعلنة الخاصة بامتحانات الدور الثاني، حيث يتم حصر أعداد الطلاب المتقدمين لكل مدرسة، وتحديد الأماكن المتبقية، وعدد الطلاب بكل مركز، وسيكون ذلك بعد تصحيح امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية وإعلان النتائج، في غضون أيام قليلة تبدأ من مطلع شهر أغسطس المقبل.

واعتمد محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة قبل شهر، بعد ظهور نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية سيتم تحيد موعد إعلان المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة محافظة المنيا.