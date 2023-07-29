انتهت اليوم امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة سوهاج، لينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بالمدارس الحكومية واللغات والخاصة، موعد إعلان المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة محافظة سوهاج.

موعد إعلان المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة محافظة

حيث أن موعد إعلان المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة محافظة سوهاج، يحدد عقب الانتهاء من تصحيح أوراق إجابة امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثاني بمحافظة سوهاج، وإعلان النتيجة من محافظ الإقليم اللواء طارق الفقي.

تنسيق الثانوية العامة الثاني بسوهاج

وقال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن» إن موعد إعلان المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة محافظة سوهاج، سيكون بعد انتهاء أعمال تصحيح الدور الثاني للشهادة الإعدادية من المتوقع أن يكون بنهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس أو بداية الأسبوع الثاني، وفقا للانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة.

تنسيق الثانوية العامة بسوهاج الإنجليزي والفرنسي

وأضاف وكيل تعليم سوهاج، أن تحديد التنسيق الثاني للثانوية العامة يتم بناء على حصر أعداد الطلاب المتقدمين للمدارس الثانوية، و الأماكن المتبقية، عقب تنسيق الثانوية العامة الأول وعدد الطلاب بكل مركز، والطلاب المتقدمين لبدائل الثانوية العامة والتعليم الفني بسوهاج.

وكان اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اعتمد تنسيق الثانوية العامة الأول، بـ251 درجة كحد أدنى، لدارسي اللغة الإنجليزية وب235 درجة لدارسي اللغة الفرنسية.