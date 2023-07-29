التجهيزات النهائية لحلقة «صاحبة السعادة» من مهرجان العلمين الجديدة (صور)

تستعرض «الوطن» صورًا من التجهيزات النهائية من حلقة الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» التي ستصور اليوم، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى.

من المقرر أن يشارك في حلقة اليوم فرقة أيامنا الحلوة إذ ستقدم مجموعة من الأغنيات التراثية القديمة بالإضافة إلى فقرة الساحر المصري كريس.

تفاصيل مهرجان العلمين

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجاري، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

يذكر أن المهرجان كان قد انطلق الأسبوع الماضي بحفل جماهيري كبير للفنان تامر حسني بحضور ما يقرب من 12 ألف شخص قدمه خلاله نخبة من أهم وأشهر أغنياته.