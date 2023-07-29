تبدأ غدا الأحد، الإدارة المركزية لمنطقة بورسعيد الأزهرية تلقي تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة بورسعيد الأزهرية، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر علام مدير عام منطقة بورسعيد الأزهرية للعلوم الدينية والعربية.

يفتح باب التظلمات رسميا، وتستمر لمدة شهر، ويقوم الطلاب خلالها بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للأزهر والتي سيظهر فيه موقع التظلمات مع بداية تنفيذ تسجيل الطعون.

تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة بورسعيد

ويقوم الطلاب الراغبون في تسجيل تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة بورسعيد الأزهرية، بدفع رسوم كل مادة بقيمة 100 جنيه، وفق ما أكده الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، خلال المؤتمر الصحفي الذي تم فيه إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 موضحا أن التظلمات تستمر لمدة شهر.

رابط تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة بورسعيد الأزهرية

وأعلن مصدر مسؤول بالمنطقة الأزهرية بالأزهر الشريف، أن نتيجة تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة بورسعيد الأزهرية وباقي المحافظات، سوف تظهر خلال 15 يوما على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

خطوات عمل تظلمات الثانوية الأزهرية 2023 ببورسعيد

وحددت الإدارة المركزية لمنطقة بورسعيد الأزهرية خطوات عمل تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة بورسعيد الأزهرية، وهي:

1- يقوم الطالب بفتح موقع الأزهر الشريف

2- اختيار تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية.

3- إضافة رقم الجلوس والبيانات المطلوبة من الطالب.

4- البدء في عمل التظلم في المادة التي يحددها الطالب.