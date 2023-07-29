أعلن الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية وأسماء الأوائل في محافظة الدقهلية، وقد تقرر تلقي طلبات تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة الدقهلية الأزهرية للدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية وذلك غدا يوم الأحد.

موعد تقديم تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالدقهلية

وتبدأ تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الدقهلية غدا يوم الأحد، عبر بوابة الأزهر الشريف، وتستمر لمدة شهر، برسوم 100 جنيه للمادة، وتم إعداد وتجهيز حجرة منظومة الطعون الالكترونية للدور الأول من أجهزة الحاسب الآلي وأعضاء منطقة الدقهلية الأزهرية.

رابط التقديم على تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالدقهلية

يقوم طالب الثانوية الأزهرية من الدخول إلى موقع الرسمي لبوابة الأزهر من خلال هذا الرابط تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، ومن المقرر أن يٌفتح رابط التظلم المنظومة الموجود على بوابة الأزهر الإلكترونية غدا الأحد لتلقي طلبات الطعون، ويتبع الطالب خطوات للتسجيل من خلال بوابة الأزهر يقوم بكتابة الرقم القومي ورقم الجلوس وكلمة السر الخاصة به والعديد من البيانات الأخرى التي يحددها موقع الأزهر الشريف.

كما أعلن الأزهر الشريف عن الحالات التي لايحق لها التقديم في التظلمات والطعون وهي:

1- لا يحق تقديم تظلم على المادة التي حصل فيها الطالب على الدرجة النهائية.

2 ـ لا يحق لطلاب الثانوية الأزهرية الطعن على مواد نجح فيها خلال الأعوام الماضية.

3 ـ لا يحق تقديم تظلم على مواد صدر قرار بإلغائها من الكنترول.

4 ـ الطالب الباقي للإعادة يحق له الطعن في المواد التي امتحن فيها فقط.