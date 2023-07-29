تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة المنيا الأزهرية تبدأ الأحد 30 يوليو الجاري، وتستمر لمدة 15 يوما، إذ يتم تقديم الطعون والتظلمات في جميع مناطق المنيا الأزهرية مقابل دفع رسوم 100 جنيه عن التظلم الواحد، ويتم تسجيل بيانات الطالب من رقم قومي ورقم الجلوس، وتحديد مادة التظلم.

تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة المنيا الأزهرية

وقال مسئول بمنطقة محافظة المنيا الأزهرية، فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، إنه بداية من غد الأحد، سيتم فتح تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة المنيا الأزهرية وتستمر لمدة 15 يومًا متصلة لجميع الشعب العلمية والأدبية والمكفوفين.

تعليمات لقبول تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية

وأضاف، أنه لقبول تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة المنيا الأزهرية يجب الالتزام ببعض التعليمات ومنها دفع الرسوم المقررة بواقع 100 جنيه عن المادة الواحدة، وأن يسجل الطالب بياناته الخاصة وهي عبارة عن الرقم القومي ورقم الجلوس.

وقبل تقديم تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة المنيا الأزهرية كانت منطقة المنيا الأزهرية، أعلنت أسماء الأوائل للشعبة الأدبية والعلمية والمكفوفين، إذ هنأ الدكتور أحمد طلب، رئيس المنطقة الأزهرية في محافظة المنيا جميع الطلاب الناجحين وأعرب عن أمنياته لهم بدوام النجاح والتميز.