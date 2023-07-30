السياحة تشارك في 15 معرضا دوليا حتى نهاية عام 2023

تشارك الهيئة العامة للتنشيط السياحي إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار في نحو 15 معرضا سياحيا خلال الفترة من شهر سبتمبر المقبل وحتى ديسمبر 2023، ووفقا للخطاب الذي أرسلته هيئة تنشيط السياحة المصرية فإن الهيئة ستشارك خلال شهر سبتمبر 2023 في 3 معارض سياحية دولية، وهى معرض iTB CHina، والذي سيقام بشنجهاي الصينية، ومعرض leisure-russia، المقام بروسيا،ومعرض توب ريسا المقام بفرنسا.

السياحة تشارك في 6 معارض خلال أكتوبر

ووفقا للخطاب الذى تلقته غرفة المنشآت الفندقية التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية من هيئة تنشيط السياحة، فإن الهيئة ستشارك خلال شهر أكتوبر 2023، فى 6 معارض، وهي معرض كواليتى فاير المقام بمدينة كوبنهاجن بالدنمارك، ومعرض Eudi show-Bergamo-italy المقام بايطاليا، ومعرض إيمكس فاير المقام بولاية لاس فيجاس الأمريكية، ومعرض جاتا اكسبو المقام بمدينة اوساكا اليابانية، ومعرض اى جى تى إم المقام بالبرتغال، ومعرض تى تى جى ريمينى المقام بايطاليا.

معارض سياحية تشارك بها الهيئة خلال نوفمبر

ووفقا لهيئة تنشيط السياحة فإنها ستشارك أيضا خلال شهر نوفمبر المقبل فى 5 معارض سياحية، هي معرض إي بي تي إم المقام بإسبانيا، ومعرض تي تي دبليو المقام ببولندا، ومعرض تي سي لايبزخ بألمانيا، ومعرض كوتومبالصين،ومعرض دبليو تى ام (معرض لندن السياحي) المقام بالعاصمة البريطانية لندن.

كما أعلنت الهيئة التابعة لوزارة السياحة والآثار مشاركتها فى معرض واحد خلال شهر ديسمبر المقبل وهو مؤتمر الاستوا السنوى الذى سيقام بولاية سان دياجو الأمريكية.