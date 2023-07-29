تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي بعد إصابته بالسرطان.. زوجته توضح

كشفت المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنان أشرف مصيلحي، عن تطورات حالة زوجها الصحية، مؤكدة معاناته من نوع نادر من الأورام السرطانية، التي أصيب بها مؤخرا، مشيره إلى أن الأطباء أكدوا لها مدى خطورة ذلك النوع من السرطان.

الصيفي: الفنان معه فريق طبي متخصص يلازمه 24 ساعة

وأضافت «الصيفي» خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على فضائية «DMC»، أن هناك فريق طبي متخصص يرافق الفنان أشرف مصيلحي، في منزله، وهم معه على مدار الـ24 ساعة.

وأشارت المخرجة، إلى أن زوجها خضع لإحدى العمليات، التي أكد الأطباء المتابعين لحالته في أعقابها أن الحالة تتجه نحو التحسن: «بنحاول نحافظ على حياته، ربنا كبير قوى، والحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا».