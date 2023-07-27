تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي.. يخضع للعلاج في المنزل

كشفت المخرجة منال الصيفي، تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي، موضحة أنّ حالة زوجها تشهد استقرارًا كبيرًا دون تحسن، متابعة: «الحالة فيها ثبات، لكنه مش كويس، وربنا يقدم اللي فيه الخير»، حيث جاء ذلك بعدما أثيرت حالة من القلق والخوف من قبل جمهوره، خلال الساعات الماضية، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الصيفي، لـ«الوطن»، إنّ تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي، كما هي، ولازال يخضع للعلاج في المنزل، متابعة: «نوفر له الرعاية الطبية اللازمة، وهناك فريق طبي يُتابع الحالة، أطباء وتمريض، بجانب وجود الأجهزة الطبية اللازمة».

«الدكاترة قالوا روحوا بيه البيت»

واستكملت منال الصيفي، حول تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي، حيث قالت: «عندما كنا في المستشفى، الفريق الطبي المُعالج له، نصحنا بخروجه من المستشفى، واستكمال العلاج في المنزل، خوفًا عليه من التقاط أي ميكروب، خاصة وأنّ المناعة ضعيفة»، مضيفة: «الدكاترة قالوا روحوا بيه البيت، مفيش حاجة نقدر نعمله له أكتر من اللي أتعمل».

ويعتبر مسلسل الطاووس الذي قدمه عام 2021، آخر أعماله الفنية التي قدمها للشاشة، مع الفنان جمال سليمان، وسهر الصايغ، وسميحة أيوب، ومن تأليف كريم الدليل، وإخراج روؤف عبد العزيز.