الفنان أشرف مصيلحي يغادر المستشفى.. وزوجته تكشف تطورات حالته الصحية

كشفت المخرجة منال الصيفي، تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي، بعد الأزمة الصحية الذي تعرض لها، ودخوله المستشفى قبل أيام.

تطورات الحالة الصحية لـ أشرف مصيلحي

وقالت منال الصيفي، لـ«الوطن»، إنّ الحالة الصحية لزوجها تحسنت بفضل الله ودعوات الجمهور، مؤكدة خروجه من المستشفى، أمس، بعد فترة طويلة قضاها في العناية المركزة، ثم انتقل إلى غرفة عادية.

مرض أشرف مصيلحي

يشار إلى أنّ الفنان أشرف مصيلحي أصيب منذ فترة بالتهاب في الدم، نتيجة الأدوية التي حصل عليها في وقتٍ سابق، إثر إصابته بوعكة صحية قديمة، حسبما قالت زوجته المخرجة منال الصيفي، لـ«الوطن»، ما تسبب في نقله إلى المستشفى، ثم دخل إلى العناية المركزة، وبعد أيام خرج من العناية وظل تحت ملاحظة الفريق الطبي المعالج.

أهم أعمال أشرف مصيلحي

وقدّم الفنان أشرف مصيلحي مجموعة كبيرة من المسلسلات، أبرزها «نقطة ضعف، وتاجر السعادة، وقضية رأي عام»، ومن أبرز أفلامه «أزمة شرف، والحياة منتهى اللذة، وأول مرة تحب يا قلبي».