منال الصيفي تكشف عن تطورات حالة زوجها أشرف مصيلحي: تحسن كبير

ما زال الفنان أشرف مصيلحي يخضع للعلاج بمنزله، بعدما خرج من المستشفى منذ أيام، إثر إصابته بوعكة صحية شديدة ألزمته الدخول إلى العناية المركزة.

تطورات حالة الفنان أشرف مصيلحي

وقالت المخرجة منال الصيفي، لـ«الوطن»، «إن زوجها أشرف مصليحي في حالة تحسن، ويخضع حالياً للعلاج في المنزل، ولكنه تحسن عن الفترة الماضية بشكل كبير».

وطالبت الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل، حتى يعود لاستئناف نشاطه الفني من جديد.

مرض الفنان أشرف مصيلحي

وكانت كشفت المخرجة منال الصيفي زوجة الفنانة أشرف مصيلحي عن تطورات حالته الصحية بعد نقله للعناية المركزة في وقت سابق، حيث أنه أصيب منذ فترة بالتهاب في الدم، نتيجة الأدوية التي حصل عليها في وقتٍ سابق، إثر إصابته بوعكة صحية قديمة، حسبما قالت زوجته المخرجة منال الصيفي، لـ«الوطن»، ما تسبب في نقله إلى المستشفى .

أخر أعمال الفنان أشرف مصيلحي

يعتبر مسلسل الطاووس الذي قدمه عام 2021، آخر أعماله الفنية التي قدمها للشاشة، مع الفنان جمال سليمان، وسهر الصايغ، وسميحة أيوب، ومن تأليف كريم الدليل، وإخراج روؤف عبد العزيز.