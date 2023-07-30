مصرع طفلة وإصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة

لقيت طفلة مصرعها، قبل قليل، فيما أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق شبراخيت إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارتين في البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة شبراخيت يفيد مصرع طفلة وإصابة 5 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «محمود و.ا»، 40 سنة، «محمود.ع.ح»، 32 سنة، «ناجي ر.ح»، 40 سنة، «محمد .ع.ا»، 50 سنة، «محمد.ح» 30 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

فيما لقيت طفلة مصرعها تدعى «منة إبراهيم طه»، 14 سنة، مقيمة كفر قشاش، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق