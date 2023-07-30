مصرع شخصين وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بالدقهلية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الشبول مركز المنزلة في محافظة الدقهلية، وجرى نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة بنشوب اشتباكات بين عائلتين في قرية الشبول دائرة المركز وسقوط ضحايا.

وانتقل مدير الأمن ومدير المباحث ورئيس فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية وضباط وأفراد مركز شرطة المنزلة.

مصرع شخصين ووجود مصابين

وبالفحص تبين وقوع مشاجرة أسفرت عن مصرع «حسام ع. م»، 37 عامًا، ومقيم قرية الشبول مركز المنزلة، مطلوب أمنيًا في العديد من القضايا، و«عبده نعيم ص»، 32 سنة، مقيم الشبول، مطلوب أمنيًا في العديد من القضايا، وإصابة «محمد. ا .س» 50 سنة، فلاح مقيم الشبول، بطلق ناري بالبطن على إثر خلافات نشبت بين العائلتين واعتدوا على بعض مستخدمين الأسلحة النارية.

وتمكنت قولت الأمن من السيطرة على الأوضاع ونقل ضحايا المشاجرة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية وتمكنت الأجهزة الأمنية من إعادة الهدوء إلى القرية.