إصابة عاملين في مشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات الجيرة بسوهاج

أصيب عاملان في مشاجرة لخلافات الجيرة بمحافظة سوهاج حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد وصول المدعو، جمال هـ م، سن 36 عاما عامل زراعي إلى مستشفى سوهاج الجامعي ويقيم دائرة مركز المنشأة مصاباً بطلق ناري باليد اليسرى وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال وسؤال المصاب أفاد باتهام المدعو، أحمد م ع، سن 48 عاما عامل زراعي ويقيم دائرة المركز بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدي لإصابته بسبب خلافات الجيرة.

تحرير محضر بالواقعة

وقد تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة وهو، فرد روسي بإرشاده وتبين إصابته بجرح قطعي بالرأس واعترف بإرتكاب الواقعة واتهم المصاب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته لذات السبب وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.