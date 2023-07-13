ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في قنا

قالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه جرى ضبط المتهمين بالتشاجر بأسلحة نارية في محافظة قنا، بسبب الخلاف على قطعة أرض.

وأوضحت: «بالنسبة لما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى (فيسبوك) بشأن مقطع فيديو تضمن قيام بعض الأشخاص يحملون أسلحة نارية بإطلاق أعيرة نارية للاستيلاء على قطعة أرض بقنا».

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين وجود نزاع حول بيع قطعة أرض زراعية بين طرف أول: أحد الأشخاص «مالك وبائع الأرض محل النزاع»، طرف ثان: (مشتر الأرض محل النزاع وشقيقه) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا، قام على إثرها الطرف الأول بالاستعانة ببعض من ذويه حاملين الأسلحة النارية متوجهين للأرض محل النزاع ، وقيامهم بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء (دون حدوث ثمة إصابات) لطرد الطرف الثانى من الأرض.

وتم ضبط مرتكبى الواقعة 7 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز وبحوزتهم 7 بنادق آلية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.