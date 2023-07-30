علي لطفي يعلن انتقاله رسميا لنادي زد: 6 سنوات في الأهلي كأنهم 30

علق علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قرار رحيله من القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية، بعد توجيه النادي الشكر له خلال الساعات القليلة الماضية، وإتمام انتقاله لصفوف نادي زد بداية من الموسم المقبل.

علي لطفي يعلن انتقاله لنادي زد

ونشر علي لطفي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «مش عارف أبدأ منين ولا منين، بس جوايا مشاعر مش عارف أعبر عنها، النهاردة آخر يوم ليا في النادي، اللي كان حلم حياتي إني العب فيه من أول ما بدأت ألعب كورة، النادي اللي قضيت جواه أحسن 6 سنين في حياتي، حققت فيه بطولات وإنجازات هتفضل وسام على صدري، 6 سنين شوفت فيهم كل الحب والاحترام من كل فرد في منظومة النادي الأهلي».

وتابع: «يعلم ربنا إني مقصرتش يوم في حق النادي 6 سنين كان نفسي يبقوا 30 سنة بس دي سنة الحياة، وحابب أشكر إدارة النادي على تفهم موقفي إني حابب أطلع وأشارك، لأن التواجد في الملعب هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن ترضي أي لاعيب كورة ومكنتش هفكر أسيب النادي ال’هلي، إلا لما ألاقي مشروع كروي كبير يرتقي لطموحاتي اللي اتعودت عليها جوة النادي الأهلي، ولقيت كل اللي بدور عليه في منظومة نادي ZED المحترمة والمحترفة بما تحمل الكلمة من معاني والله الموفق والمستعان ونسألكم الدعاء بالتوفيق والسداد».

كولر يوافق على رحيل علي لطفي إلى نادي زد

ووجه النادي الأهلي، الشكر اليوم لعلي لطفي حارس مرمى الفريق، بعد الاستقرار على رحيله لصفوف نادي زد، بعد الحصول على موافقة مارسيل كولر المدير الفني للفريق على رحيل الحارس بنهاية الموسم الجاري.