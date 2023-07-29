عاجل.. تطور جديد في ملف رحيل محمد الشناوي عن الأهلي

تضاءلت فرص رحيل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نادي النصر السعودي خلال الساعات الماضية، بعد أن كان ضمن المرشحين للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تجميد انتقال الشناوي إلى النصر.. والحارس أقرب للاستمرار مع الأهلي

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، إن فرص الشناوي تراجعت في الساعات الماضية، وبات الحارس الدولي أقرب للاستمرار داخل القلعة الحمراء منه أقرب إلى الانتقال إلى النصر السعودي.

وأكد أن الشناوي كان ينتظر حسم الموقف خلال الساعات الماضية من أجل الرحيل، خاصة في ظل موافقة إدارة النادي والسويسري مارسيل كولر، إلا أن الساعات الماضية شهدت تراجعًا كبيرًا، وتم تجميد الصفقة.

واختتم المصدر أن الساعات المقبلة ستشهد حسم الموقف بشكل نهائي من رحيل محمد الشناوي إلى النصر، خاصة في ظل رغبة الأندية السعودية في حسم صفقاتها قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان الفريق تعادل دون أهداف مع فريق المصري، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ختام منافسات بطولة الدوري التي حسم الفريق لقبها، ويستعد المارد الأحمر لمواجهة الداخلية بعد غدا الأحد، ضمن مباريات دور الستة عشرة من بطولة كأس مصر.