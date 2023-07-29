طلعت عبد القوي: جلسات الحوار الوطني تناولت سبل إزالة المعوقات أمام العمل الأهلي

تحدث الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، حول دعم الحوار الوطني للعمل الأهلي قائلا: «الحوار تناول قضايا خاصة لدعم العمل الأهلي وإزالة كل المعوقات التي تؤثر سلبا في دعم العمل الأهلي».

تفعيل دور منظمات العمل الأهلي

وأضاف عبد القوي، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن مجلس الحوار الوطني حدد من ضمن المحور السياسي تفعيل دور منظمات العمل الأهلي، وإزالة المعوقات، لافتا إلى أنه من الجيد صدور قانون العمل الأهلي التنموي، الذي يتضمن شكلا جديدا من أشكال العمل الأهلي.

عبد القوي: قانون العمل الأهلي التنموي كيان له شخصية اعتبارية

وأوضح طلعت عبد القوي، أن قانون العمل الأهلي التنموي كيان له شخصية اعتبارية واستقلاليته وهدفه المزيد من زيادة التطوع ونشر ثقافة التطوع ودعم المواطنين والأسر الأكثر احتياجا، وسيعد برعاية ودعم القيادة السياسية، ويركز على إقامة مشروعات تنموية كبيرة تصل لربوع الوطن.