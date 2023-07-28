البنك الأهلي يعلن عن طرق شراء شهادات الادخار الدولارية من خارج مصر

قبل أيام طرح البنك الأهلي المصري، شهادتين جديدتين بالدولار، بعائد مرتفع، حيث أصبحت تلك الشهادات متاحة أمام كافة المصريين، المقيمين داخل وخارج مصر، والأجانب، حيث كانت الشهادة الأولى بمسمى «الأهلي بلس» وتبلغ مدتها 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7٪؜ ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويا، والشهادة الثانية باسم «الأهلي فورا» ويبلغ آجالها 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدما بالجنيه عن الفترة كلها، بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها.

طرق شراء شهادات البنك الأهلي الجديدة

حدد البنك الأهلي طرق شراء الشهادات، موضحا انه أضاف طريقتين جديدتين للشراء بخلاف الطرق التقليدية، حيث يمكن الشراء كالتالي:

- تحويل المبالغ المطلوبة لشراء الشهادة على IBAN رقم (EG600003000300002378587575704) لكافة للمصريين والأجانب.

- مركز اتصالات الهاتف التابع للبنك على رقم (19623)

- عن طريق تطبيق (الأهلي نت والأهلي موبايل).

- خلال الموقع الإلكتروني الرسمي باستخدام بطاقات ائتمان غير صادرة من مصر.

- خلال الفروع الخارجية ومكاتب التمثيل بالخارج التابعة للبنك.

مزايا شهادات البنك الأهلي

- العائد سنوي 7٪؜ للشهادة الأولى ويصرف بذات العملة ربع سنويا.

- يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري، وذلك بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه، مع تطبيق سعر إقراض البنك المركزي وقت المنح مخصوم منه 2.25%.

- العائد سنوي للشهادة الثانية بقيمة 9%، ويبلغ آجالها 3 سنوات يصرف العائد مقدما بالجنيه عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها.

- فئات الشهادات ألف دولار ومضاعفاتها.

- يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، وفقا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه.