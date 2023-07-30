وفاة نجل الفنان حسن يوسف غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي

توفي، منذ قليل، الفنان الشاب عبد الله حسن يوسف نجل الفنان حسن يوسف غرقا، وهذا حسبما أكد أحمد سلامة عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية لـ«الوطن»، أن الراحل توفي في إحدى قرى الساحل الشمالي، ونُقل جثمانه إلى مستشفى العلمين.

لم يتم تحديد موعد الجنازة

أما عن موعد الجنازة نجل الفنان حسن يوسف، قال إنه من المقرر أن تتم إجراءات نقل الجثمان للدفن وتشييع الجثمان غدا الأحد، على حسب تصريحات سلامة، لكنهم لم يحددوا موعد أو مكان الجنازة أو العزاء.

وأنجب الفنان حسن يوسف أربعة أبناء من الفنانة المعتزلة شمس البارودي، هم ناريمان ومحمود، وعمر، وعبد الله.