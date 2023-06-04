حسن يوسف: سعاد حسني كانت «تعيسة» في حياتها.. وأسعد لحظاتها أمام الكاميرا

قال الفنان القدير حسن يوسف إن الفنانة الراحلة سعاد حسني كانت «تعيسة» في حياتها، بينما كانت أسعد اللحظات بالنسبة لها، عندما تقف أمام الكاميرا.

جاء ذلك على هامش ندوة تكريمه في قصر السينما، مساء اليوم الأحد، وسط حضور جماهيري كبير.

سعاد حسني كانت طيبة وعبقرية

وقال يوسف، على هامش ندوة تكريمه، إنّ «سعاد حسني كانت تعيش بدون تفكير، وكانت طيبة وعبقرية بشهادة فاتن حمامة حين قالت: السينما قالت أدامها كتير عشان تجيب موهبة زي سعاد حسني».

وأضاف أن «أسعد لحظات سعاد حسني كانت أمام الكاميرا، ولكن في حياتها كانت تعيسة بسبب زيجاتها، وكانت تتصل بي الساعة 3 الفجر، بسبب خناقتها مع أزواجها، فالعلاقة بيننا كانت قوية للغاية وكأننا أخوات».

وتابع حسن يوسف قائلًا إن «سعاد حسني قبل موتها كنت وزوجتي شمس البارودي، في لندن وقررنا زيارتها، وأخبرتنا بأن تأتي إلى مصر، وتعود للتمثيل، وكانت بصحة جيدة، ولكن فوجئنا بموتها، وحزنت عليها كثيرا».

علاقته بالفنان محمد عوض بدأت عن طريق السياسة

كما تحدث حسن يوسف أثناء الندوة، عن علاقته بالفنان الراحل محمد عوض، قائلًا: «بدأت عن طريق السياسة لأنه هو كان يعشق جمال عبد الناصر، وأنا أحب أنور السادات، فقررنا حسم الجدل بيننا عن طريق أخذ رأي أحد المارة.. وقفنا حد سألناه بتحب جمال عبد الناصر ولا السادات؟.. قال لنا الملك فاروق».