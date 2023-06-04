حسن يوسف: لو اتعرض عليا دور البابا شنودة هوافق

كشف الفنان حسن يوسف، عن حقيقة تجسيده لشخصية «البابا شنودة» على هامش ندوة تكريمه في قصر السينما، مساء اليوم الأحد، موضحًا: «بعد نجاح مسلسل إمام الدعاء، كلمني شخص وتخيلت أنه يقوم بالمزاح معايا، وعرض عليا تجسيد شخصية البابا شنودة».

وأضاف حسن يوسف: «كنت أعرف البابا شنودة عن طريق الشيخ الشعراوي، لأنهما كانا يجلسان سويًا وكان بتبادلان الأشعار»، متابعًا: «بعد ما الإنتاج كلموني وعرضوا عليا ووافقت، تراجعوا لحسابات أخرى، ولكن إذا عرض عليا في الوقت الحالي سأوافق عليه».

عشقه لكرة القدم

كما كشف الفنان حسن يوسف، عن عشقه لكرة القدم، مؤكدًا أنه كان يعشق الزمالك في شبابه، ولعبة كرة القدم مهمة في حياته، وكان يقوم بإلغاء العديد من «أوردرات التصوير» بسبب وجود مباريات في وقتها، وهو الآن يشجع منتخب مصر ونادي مانشستر يوناتيد».

علاقة حسن يوسف بعبدالحليم حافظ

وعن مشاركته في فيلم الخطايا، قال حسن يوسف: «جاءت عن طريق اتصال الإنتاج بي، وأخبروني بأني مشارك في العمل، وأخذت العربون، ووقتها لقيت عبد الحليم حافظ بيتصل بيا في البيت، وقالي لازم تيجي تعقد معايا ندردش مع بعض عشان نمثل إننا أخوات في العمل، ومنزلتش من عنده حينها غير بعد أسبوع، وعبد الحليم كان إنسان عظيم».

وتابع: «حسين الإمام أحسن مخرج سينمائي وله فضل كبير عليا، لأنه بعد ما اكتشفني، أخذني في العديد من الأعمال السينمائية مع هند رستم، وكان يخرج مني أكثر ما أتخيل».