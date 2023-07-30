بخطوات سهلة.. احصل على نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الوطن

في تلك الساعات تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعة وتجميع نتيجة الثانوية العامة 2023 لاعتمادها وإعلانها رسميًا في مؤتمر صحفي، حيث تسيطر حالة من القلق والخوف على كثير من الطلاب وتفقدهم هدوءهم وسلامهم النفسي؛ بسبب نتيجة الثانوية العامة في مصر.

آخر أخبار الثانوية العامة 2023

تساهم النتيجة في رسم مستقبل الطلاب، ووفرت «الوطن» إمكانية الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم، وكذا نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، وأيضا نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.

وأتاح موقع «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس «علمي - أدبي»، فور اعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتوضح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 تمر حاليًا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة، من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم.

خطوات معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس «علمي - أدبي»

ويمكن معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس «علمي - أدبي» من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الخطوة الأولى الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الوطن.

- إدخال الاسم رباعي.

- إدخال رقم الجلوس.

- يختار الطالب شعبته سواء «العلمية علوم أو رياضة، أو أدبي».

- اختر المحافظة التابع لها.

- إدخال رقم التليفون.

- على الفور تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس «علمي - أدبي»، بجميع الدرجات في المواد الدراسية، ومجموع الطالب، ويعرف الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

جدير بالذكر ووفقًا لِما أعلنه شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 سيكون بداية شهر أغسطس، وذلك بعد الانتهاء من تجهيز النتيجة ومراجعتها، وبدء تجميعها واعتمادها رسميًا وإعلانها في مؤتمر صحفي سيعقده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم خلاله عرض نسبة النجاح والمؤشرات وشرائح المجاميع، وأسماء الأوائل في الشعبتين وتكريمهم.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

ولفت مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، لـ«الوطن» أنه من المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم، على أن يتم عقد مؤتمر صحفي في بداية أغسطس للإعلان عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسبة النجاح العامة، ووفر الموقع نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.

موعد مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة

ولفت مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، لـ«الوطن» أنه من المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم السبت، على أن يتم عقد مؤتمر صحفي في بداية أغسطس للإعلان عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسبة النجاح العامة وشرائح المجاميع وأوائل الثانوية العامة 2023.

نسب النجاح مواد امتحانات الثانوية العامة 2023

وزفّت وزارة التربية والتعليم بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة حيث زادت نسب النجاح في جميع المواد بمقدار 3% عن نتيجة الثانوية العامة العام الماضي، وخاصة المواد الصعبة مثل الفيزياء والكيمياء، لـ نتيجه الثانويه العامه في مصر وهي على النحو التالي:

- الكيمياء 88.9%.

- علم النفس والاجتماع 93.9 %.

- الجغرافيا 91.6 %.

- الرياضيات البحتة 89.7 %.

- الرياضيات التطبيقية 88.5 %.

- الأحياء 90.6 %.

- الجيوليوجيا 91.1 %.

- التاريخ 90.2 %.

- الفيزياء 91%.

أوائل الثانوية العامة

بحسب التربية والتعليم، فإنّ الوزير سيتولى الاتصال بأوائل الثانوية العامة 2023 لإبلاغهم بنتيجة الثانوية العامة 2023 وتهنئتهم، ويتبع ذلك عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وتوفيرها عبر رابط الوزارة والروابط المختلفة.