عاجل.. بدون حجب للنتائج.. آخر تطورات ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 على "الوطن"

الكثير من الشائعات انتشرت حول موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، التي يترقبها الطلاب وأولياء الأمور في حالة من القلق والتوتر، وكانت وزارة التربية والتعليم وجهت بعض الرسائل للطلاب منها قرارات تتمثل في نسب النجاح وموعد إعلان النتيجة، فضلا عن حجب نتائج بعض طلاب الثانوية العامة، وتعد هذه آخر تطورات إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة

الثلاثاء المقبل سيكون موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك وفق ما رواه محمود عبد الرحمن، الصحفي المتخصص في شؤون التعليم بجريدة «الوطن» في تصريحات سابقة، موضحا أن آخر تطورات إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، أن الاعتماد الرسمي للنتيجة من وزير التربية والتعليم والإعلان عن الأوائل سيكون يوم غدٍ، وذلك بعد إجراء مكالمة هاتفية مع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

نسبة النجاح في الثانوية العامة للعام الحالي مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية، وفق «عبد الرحمن»، موضحًا أن من ضمن آخر تطورات إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، أن درجات أوائل الثانوية تُراجع الآن من الوزير، وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أسماء أوائل الثانوية غير صحيح، مشيرًا إلى أن أوائل الثانوية العامة يتراوح عددهم بين 35 إلى 40 طالبا وطالبة، ويتم مراجعة درجات طالب الثانوية العامة 4 مرات للتأكد من صحتها.

نظام الفار في لجان الثانوية العامة

تطبيق نظام «الفار»، في اللجان للمراقبة، وأداء الطلاب فيها، لذلك لا توجد أي نتائج متشابهة في أعمال تصحيح الثانوية العامة، ولن يكون هناك أي نتائج لأبناء الأكابر وفق الصحفي المتخصص في شئون التعليم، موضحًا أنه تم رفض نقل طلاب الثانوية العامة من مدرسة إلى أخرى قبل بدء الامتحانات.