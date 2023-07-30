عاجل.. أول تعليق من أسرة الفنان حسن يوسف بعد وفاة نجله

كتب محمد يوسف، شقيق الفنان حسن يوسف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نعيا لوفاة نجل شقيقه الفنان حسن يوسف.

شقيق الفنان حسن يوسف ينعي وفاه ابن شقيقه

وكتب شقيق الفنان حسن يوسف قائلا: «لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا راجعون توفي أمس عبدالله حسن يوسف، أصغر أبناء شقيقي الأكبر تغمده الله بواسع رحمته، نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة».

وتوفي الفنان الشاب عبد الله حسن يوسف نجل الفنان حسن يوسف غرقا، وهذا حسبما أكد أحمد سلامة عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية لـ«الوطن»، أن الراحل توفي في إحدى قرى الساحل الشمالي، ونُقل جثمانه إلى مستشفى العلمين.

لم يتم تحديد موعد الجنازة

أما عن موعد الجنازة نجل الفنان حسن يوسف، قال إنه من المقرر أن تتم إجراءات نقل الجثمان للدفن وتشييع الجثمان اليوم الأحد، على حسب تصريحات سلامة، لكنهم لم يحددوا موعد أو مكان الجنازة أو العزاء.

وأنجب الفنان حسن يوسف أربعة أبناء من الفنانة المعتزلة شمس البارودي، هم ناريمان ومحمود، وعمر، وعبد الله.